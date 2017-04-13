«Барселона» заключила спонсорское соглашение с китайской компанией Shimao Group

«Барселона» заключила стратегическое соглашение с китайской компанией Shimao Group, которая стала региональным спонсором каталонского клуба до 2019 года, сообщает испанское интернет-издание Sport.Фирма специализируется на строительстве недвижимости.«Барселона» и Shimao Group будут сотрудничать в области развития спорта, культуры и социальной ответственности. Мы уверены, что благодаря нашему сотрудничеству «Барселона», Shimao Group и футбол будут всё более популярны среди китайцев», — сказал в связи с этим генеральный директор «Барселоны» по вопросам маркетинга Манель Арройо.