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«Барселона» заключила спонсорское соглашение с китайской компанией Shimao Group

13 апреля 2017, четверг. 13:39. Бизнес
«Барселона» заключила стратегическое соглашение с китайской компанией Shimao Group, которая стала региональным спонсором каталонского клуба до 2019 года, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Фирма специализируется на строительстве недвижимости.

«Барселона» и Shimao Group будут сотрудничать в области развития спорта, культуры и социальной ответственности. Мы уверены, что благодаря нашему сотрудничеству «Барселона», Shimao Group и футбол будут всё более популярны среди китайцев», — сказал в связи с этим генеральный директор «Барселоны» по вопросам маркетинга Манель Арройо.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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ФК Барселона
Новости. Бизнес
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