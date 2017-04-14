«Чемпионат» — победитель премии MarSpo Awards в номинации «Интернет-СМИ года»

Портал «Чемпионат» стал победителем первой профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MarSpo Awards 2017 в специальной номинации «Интернет-СМИ года».
Премия MarSpo Awards 2017 определила лучшие проекты в области спортивного маркетинга в России. Масштабное событие состоялось 13 апреля на стадионе «Открытие Арена». Впервые у клубов, лиг, федераций, спортивных и коммуникационных агентств была возможность представить свои проекты на суд профессионального жюри.
Победителями стали:
Интернет-СМИ года – «Чемпионат»;
Лучшая пресс-служба года — ФК «Зенит»;
Правообладатель года — КХЛ;
Бренд в спорте — Банк ВТБ;
Агентство года — Sellout Sport System;
Персона года — Роман Ротенберг;
Лучшее управление спортивным объектом — «Открытие Арена»;
Лучший проморолик — «Новый стиль КХЛ»;
Лучший сайт — «Континентальная хоккейная лига»;
Лучший дизайн рекламных материалов — Люди Z;
Лучший мерчендайзинг клуба, лиги, федерации, спортивного события — «Инновационная систематизация и глобализация мерчендайзинга КХЛ и клубов КХЛ в сезоне-2016/17»;
Лучшая работа в социальных сетях — ФК «Зенит»;
Лучшая работа клубного телевидения — «ZTV»;
Лучшее мобильное приложение — KHL Haier Fantasy;
Лучший проект по работе с болельщиками — Самый футбольный класс для ФК «Рубин»;
Лучшая спонсорская активация — ТВ-проект «Дети на льду. Звёзды».