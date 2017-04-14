На матче «Интер» — «Милан» ожидается рекордная ТВ-аудитория

В матче 32-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом» может быть установлен рекорд по числу телезрителей. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отчёты показывают, что около 862 миллионов человек по всему миру собираются посмотреть миланское дерби, которое начнётся в 12:30 по миланскому времени (13:30 мск). Столь раннее начало встречи призвано обеспечить телеаудиторию и болельщиков из Китая, которые смогут посмотреть миланское дерби в приемлемое для них время.
Матч также вызывает интерес в связи с продажей «Милана» новым инвесторам, состоявшейся 13 апреля. Ожидается, что «Интер» заработает порядка € 4 млн на продаже билетов.
В сентябрьском матче с «Ювентусом» (2:1) нерадзурри выручили € 3,9 млн.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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