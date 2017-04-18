«Чемпионат» стал третьим по цитируемости спортивным медиа в рунете

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за I квартал 2017 года. «Чемпионат» занял третье место с показателем 1762,09. Об этом сообщает сайт «Медиалогии».
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. «Р-Спорт» — 4474,50;
2. «Спорт-экспресс» (газета) — 2591,81;
3. «Чемпионат» — 1762,09;
4. «Матч ТВ» — 1336,31;
5. «Советский спорт» (газета) — 732,16;
6. Rusfootball — 382,89;
7. «Спорт-экспресс» (сайт) — 354,42;
8. «Спорт FM» — 274,37;
9. «Наш футбол» — 216,26;
10. «Спорт день за днём» — 179,81.