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«Матч ТВ» потребовал через суд и Роскомнадзор блокировки Sports.ru

18 апреля 2017, вторник. 22:09. Бизнес

Интернет-портал Sports.ru получил от Роскомнадзора уведомление о возможности блокировки в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав». Пресс-служба «Матч ТВ» в этой связи распространила заявление, в котором, правда, не фигурирует название сайта. Никто из представителей «Матч ТВ» не раскрывает, о каком конкретно контенте идёт речь.

«В связи с многочисленными запросами, поступающими в пресс-службу «Матч ТВ», о проводимой субхолдингом «ГПМ Матч» политике по защите интеллектуальных прав считаем необходимым сообщить следующее:

1) субхолдинг «ГПМ Матч» (операционная компания – ООО «Национальный спортивный телеканал») в рамках действующего законодательства проводит превентивную политику защиты собственного контента от его неправомерного размещения/использования на различных ресурсах третьими лицами. Согласно обязательствам по противодействию пиратству, принятым субхолдингом при заключении договоров с рядом ведущих правообладателей спортивного контента, действия субхолдинга необходимо также рассматривать как меры и по защите контента сторонних правообладателей в том числе;

2) в частности, по заявлению субхолдинга для противодействия нарушению интеллектуальных прав Мосгорсудом были наложены обеспечительные меры по блокировке некоторых интернет-ресурсов, неправомерно разместивших контент в виде записей эфира телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС» (маркируется логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ»);

3) в ближайшее время субхолдинг будет наращивать антипиратскую активность, чтобы прекратить практику паразитирования нелегальных ресурсов на спортивном контенте», — сообщает в заявлении пресс-службы телеканала.

Дмитрий Навоша, директор Sports.ru, прокомментировал это заявление:

«Sports.ru существует 19 лет, из них 8 – в качестве открытой платформы, крупнейшего в рунете сообщества спортивных болельщиков, где свои блоги ведут также топовые клубы, лиги и медиа. И у нас за это время не было ни одного не урегулированного спора ни с одним из правообладателей. Если у кого-то возникают обоснованные претензии по какому-то пользовательскому контенту, мы реагируем незамедлительно.

До появления «Матча» мы сотрудничали с «Газпром-Медиа» в области дистрибуции легального спортивного видеоконтента, донося его до большего числа болельщиков и помогая «Газпром-Медиа» зарабатывать на оплату ипотеки для своих комментаторов. Но в августе прошлого года руководство «Матча» разорвало этот договор, замкнув весь видеоконтент на своём сайте и отступив таким образом от заявленных целей по «популяризации спорта».

Никаких неурегулированных претензий от «Матч ТВ» у нас нет. И я уверен, что к защите собственных прав это заявление не имеет никакого отношения – иначе написали бы нам. Знаем, что их давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа. Но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?»

Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
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Матч ТВ
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