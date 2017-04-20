У французской Лиги 1 со следующего сезона будет новое название

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) заключила партнёрское соглашение с компанией Conforama, по условию которого со следующего сезона Лига 1 будет носить название мировой сети магазинов.

Французская компания стала партнёром LFP на ближайшие три сезона. Таким образом, высший французский дивизион будет называться «Ligue 1 Conforama».

Conforama — вторая по величине в Европе сеть розничной торговли с более чем 200 магазинами в различных странах.

Фотографию нового логотипа французской Лиги 1 можно посмотреть в «Твиттере».