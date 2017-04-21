Пловчиха Ефимова заключила контракт с производителем жевательной резинки Orbit

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро две серебряные медали, заключила контракт с компанией Wrigley’s на рекламу жевательной резинки Orbit, рассказал её агент Андрей Митьков.

«Мы заключили с Orbit рекламный контракт. Он будет действовать до конца года», — сказал он.

По его словам, в рамках соглашения будет запущена наружная и телевизионная реклама.

«23 апреля начнётся телевизионная реклама. Наружная реклама уже появляется», — подчеркнул Митьков.

Спонсорами Юлии Ефимовой также является производитель аксессуаров для плавания Speedo.