В Москве состоится XIII международный конгресс индустрии зимних видов спорта

В Москве с 31 мая по 2 июня пройдёт XIII международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Программа конгресса ежегодно является частью мероприятий международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации. Мероприятие пройдёт при официальной поддержке министерства спорта РФ. Организатор конгресса – АНО «Форум «Спортивная держава».

Цель конгресса – содействие динамичному развитию отечественной индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, обеспечение комплексного и системного подхода к решению ключевых задач отрасли. Создание единой дискуссионной площадки способствует выстраиванию конструктивного диалога между представителями власти, спортивными и общественными организациями, а также коммерческими структурами.

В мероприятии примут участие более 300 российских и зарубежных делегатов, среди которых представители Минспорта России, государственной власти федерального и регионального уровней, руководители общественных организаций, представители туристической отрасли, владельцы и руководители ведущих горнолыжных комплексов, президенты союзов, федераций и ассоциаций по зимним видам спорта, руководители проектных, строительных организаций, производители и поставщики спортивных товаров, руководители и преподаватели спортивных вузов и школ, представители СМИ.

Деловую программу конгресса украсит церемония награждения лауреатов премии «Лидеры спортивной индустрии», которая была создана в целях укрепления социальной значимости индустрии зимнего спорта в России и поощрения наиболее активных и заслуженных представителей отрасли.