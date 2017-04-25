Генсек ФИФА: надеюсь, вопрос с правами на показ ЧМ-2018 будет решён к КК-2017

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура выразила надежду, что к старту Кубка конфедераций—2017 будет решён вопрос с правами на показ чемпионата мира 2018 года. Ранее президент РФС Виталий Мутко посетовал на то, что ФИФА задала высокую стоимость ТВ-прав.

«Что касается телеправ, то это необычная ситуация. Мы не обязаны раскрывать цифры. Пока что мы не договорились с российскими телевизионными компаниями. Надеюсь, вопрос к Кубку конфедераций будет решён. Российские болельщики не должны испытывать проблемы с трансляцией. Почему так поздно решается вопрос? Такая ситуация в мире, и финансовая ситуация сложная для всех. Надеюсь, в ближайшее время мы придём к решению вопроса с телеправами», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.