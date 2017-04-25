Во время матча «Монако» — «Ювентус» ведущие телеканалы Франции покажут дебаты

Во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» ведущие телеканалы Франции будут транслировать дебаты участников второго тура президентских выборов Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

Телеканалы TF1 и France 2 запланировали показ дебатов на 3 мая две недели назад и не стали переносить их дату после того, как стало известно, что в этот вечер монегаскам предстоит провести очень важный поединок с туринцами.

Очевидно, что из-за этого телеаудитория матча «Монако» — «Ювентус» во Франции сократится. Один из болельщиков признался, что будет смотреть по телевизору дебаты, но одновременно включит игру без звука на компьютере.