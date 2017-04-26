Nike выпустил «золотые» бутсы в честь 25-летия выступления Тотти за «Рому»

Компания Nike выпустила «золотые» бутсы в честь 25-летия выступления Тотти за «Рому». Об этом говорится на официальном сайте римлян. В «Роме» 40-летний нападающий играет с 1993 года.

Бутсы Nike Tiempo Totti X Roma выпущены ограниченным тиражом – всего 2500 пар. Обувь уже поступила в продажу.

«Когда я задумался над обувью, которая будет отражать мою 25-летнию карьеру», я подумал о золоте. Золото яркое, драгоценное, как моя команда и мой город. Эта обувь включает в себя все ценности – семья, «Рома» и Рим.

Хотелось, чтобы обувь была доступна для всех болельщиков, любителей футбола. Но чтобы бутсы были более ценным, решили выпустить ограниченный тираж», — сказал Тотти.

Фото можно также посмотреть на официальной странице «Ромы» в "Твиттере"