Бюджет «Рубина» в сезоне-2016/17 составил 7 млрд рублей

Группа компаний «ТАИФ» выделяет на поддержку массового и профессионального спорта, а также популяризацию здорового образа жизни более 10 млрд рублей. Как сообщает «Реальное время», большая часть расходов приходится на содержание команд Татарстана — футбольные клубы «Рубин» и «Нефтехимик», хоккейный клуб из Нижнекамска, клуб по хоккею на траве «Динамо», гоночные автомобильные команды, а также ватерпольный клуб «Синтез».

Автор и ведущий программы «Семь дней» на телеканале «ТНВ» Ильшат Аминов сообщил, что из этих средств на «Рубин» выделяется 7 млрд рублей.

В нынешнем сезоне казанская команда после 24 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ 11-е место.