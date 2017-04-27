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Американский телеканал ESPN уволил 100 сотрудников

27 апреля 2017, четверг. 17:21. Бизнес

Американский спортивный телеканал ESPN на этой неделе расстался с около 100 сотрудниками, информирует CNN. На такое решение ESPN вынудило сокращение зрительского интереса – за последние несколько лет канал потерял более 10 млн подписчиков.

Многие из сотрудников, которые были уволены, не хотели продлевать контракт с каналом из-за сокращения зарплаты. Также ESPN выкупил контракты некоторых журналистов. Сообщается, что в ближайшее время телеканал планирует расстаться с определённым количеством сотрудников, которые не работали в эфире.

Источник: CNN Сообщить об ошибке
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