Американский телеканал ESPN уволил 100 сотрудников

Американский спортивный телеканал ESPN на этой неделе расстался с около 100 сотрудниками, информирует CNN. На такое решение ESPN вынудило сокращение зрительского интереса – за последние несколько лет канал потерял более 10 млн подписчиков.

Многие из сотрудников, которые были уволены, не хотели продлевать контракт с каналом из-за сокращения зарплаты. Также ESPN выкупил контракты некоторых журналистов. Сообщается, что в ближайшее время телеканал планирует расстаться с определённым количеством сотрудников, которые не работали в эфире.