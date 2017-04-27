АПЛ заблокировала предложение китайского бизнесмена о покупке «Саутгемптона»

Английская Премьер-лига заблокировала предложение китайского бизнесмена Гао Чжишена, который намеревался приобрести «Саутгемптон» за £ 200 млн (€ 237 млн), сообщает Daily Mail.

Основатель и президент китайской компании Lander Sports Development оказался замешан в деле о взяточничестве и коррупции.

Следствие установило, что он подкупил китайских чиновников. В результате один из заместителей мэра был приговорён к смертной казни.

Чжишен, имя которого также упоминалось в «панамских документах», получил иммунитет в обмен на показания по коррупционному делу.

Также выяснилось, что 70% средств, на которые бизнесмен собирался приобрести английский клуб, были заёмными.