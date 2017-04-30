В ЦСКА рассчитывают увеличить посещаемость домашних матчей до 20 тыс. человек

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для программки к матчу 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» рассказал о желании увеличить посещаемость домашних матчей до 20 тыс.

«Посещаемость весенних домашних матчей ЦСКА оценю так: неплохо, но могло быть и лучше. Сейчас у нас на обычных матчах собирается примерно по 15 тыс. человек, а должно быть в районе 20 тыс. Очень надеюсь, что наши болельщики не словом, а делом поддержат команду.

Безусловно, клубу надо зарабатывать, но мы прекрасно понимаем, что финансовые сложности в нашей стране сейчас испытывают все. Поэтому решили не менять ценовую политику, не повышать стоимость абонементов по сравнению с текущим сезоном. В этот раз мы продали более 9 тыс. абонементов, и есть все основания надеяться, что в новом сезоне показатели будут выше», — сказал Бабаев.