«Леванте» бесплатно выдаст 10 тыс. абонементов на сезон после выхода в Примеру

Руководство «Леванте» решило бесплатно раздать около 10 тыс. абонементов на следующий сезон. Об этом сообщил президент клуба Кико Каталан.

«Каждый, кто посетил хотя бы 18 матчей команды в этом сезоне, получит абонемент на будущий год. Это обещание мы дали ещё в начале сезона. Фанаты были частью успешного сезона, и это прекрасный способ вознаградить их и сформировать чувство верности клубу. Мы потеряем около 5% бюджета, зато доходы от ТВ-прав в следующем сезоне заметно возрастут», — цитирует Каталана Cope.

«Леванте» покинул элитный дивизион чемпионата Испании, заняв 20-ю позицию по итогам сезона-2015/16, однако смог добиться повышения в классе уже в своём первом же сезоне в Сегунде.