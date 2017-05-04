Роналду стал первым футболистом, набравшим 100 млн подписчиков в «Инстаграме»

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, который преодолел отметку в 100 млн подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

К примеру, форвард национальной команды Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси на данный момент имеет в этой социальной сети чуть более 70 млн подписчиков.

Роналду в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0) оформил хет-трик и довёл количество голов за «Реал» до 400 и остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба. Португалец перешёл в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед».