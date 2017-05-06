Техническим спонсором «Манчестер Сити» может стать Under Armour

Клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в 2018 году может сменить технического спонсора.

По информации Daily Mail, производителем формы клуба может стать Under Armour. Сейчас техническим спонсором «горожан» является Nike. Контракт истекает в следующем году и, вероятно, не будет продлён, так как клуб хочет заключить более выгодное соглашение. По нынешнему контракту «Манчестер Сити» получает от Nike £ 20 млн (€ 23,6 млн).

Under Armour недавно открыла офис в Манчестере и хочет пополнить своё портфолио топ-клубом АПЛ.