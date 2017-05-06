«Монако» официально приобрёл контрольный пакет акций клуба «Серкль Брюгге»

«Монако» официально объявил о приобретении контрольного пакета акций клуба «Серкль Брюгге», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии, сообщает пресс-служба французской команды.

«На общем собрании владельцев «Серкль Брюгге» в результате анонимного голосования было принято решение в пользу продажи контрольного пакета акций клубу «Монако». Этот проект обеспечит бельгийскому клубу спортивный рост в связи с сотрудничеством в рамках развития молодых игроков. «Серкль Брюгге» был основан в 1899 году и является одной из старейших команд в Бельгии. Основные ценности клуба останутся в полной сохранности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что «Серкль Брюгге» согласился пойти на такой шаг, чтобы клуб в профессиональном футболе, обрести стабильность и как можно скорее вернуться в высший эшелон бельгийского футбола.