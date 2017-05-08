Инфантино: убытки ФИФА перед чемпионатом мира – это нормально

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, с чем связаны убытки организации. В 2017 году финансовые потери составили $ 369 млн.

«Несмотря на то что некоторые пытаются писать или говорить о финансовом положении в ФИФА, я могу заверить, что наше положение прочно. Убытки в течение трёх лет перед чемпионатом мира – это нормально. Вот так работает наша бизнес-модель. Можете не сомневаться, наше финансовое положение прочно», — цитирует Инфантино vanguardngr.com.

Ранее стало известно, что авиакомпания Qatar Airways стала партнёром ФИФА.