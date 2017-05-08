Объём производства российских лыж и лыжных палок резко вырос

Объём производства российского инвентаря для занятий лыжным спортом резко вырос в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата.

Производство лыж увеличилось на 47,4% — до 191,66 тыс. пар, лыжных палок и креплений на 107,3% — до 193 тыс. пар. Также выросло производство коньков, хоккейных клюшек и зимних спортивных костюмов, но в этих категориях рост оказался не столь существенным. Производство хоккейных клюшек увеличилось на 15,9% — до 112,2 тыс. штук, коньков — на 10,4%.

Производство зимних спортивных костюмов выросло на 5,2% — до 470 тыс. штук в первом квартале 2017 года.