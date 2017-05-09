«Марсель» представил форму на сезон-2017/18

«Марсель» на своём официальном сайте представил новую форму на сезон-2017/18. Домашняя экипировка выполнена в белом цвете с голубыми полосками на плечах и рукавах.

Форма уже поступила в продажу. Фанаты «Марселя» могут увидеть футболистов в новой экипировке в последнем матче французской Лиги 1 против «Бастии». Встреча состоится 20 мая.

После 36 туров «Марсель» занимает в чемпионате Франции пятое место, в одном пункте от идущего шестым «Бордо» и в пяти от «Лиона», расположившегося на четвёртой строчке.

Видео можно также посмотреть на официальной странице «Марселя» в «Твиттере».