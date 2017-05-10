«Манчестер Юнайтед» представил выездную форму сезона-2017/18

«Манчестер Юнайтед» представил выездную форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Как сообщает официальный «твиттер» манкунианцев, форма выполнена в тёмном цвете с белыми вставками по бокам.

Техническим спонсором клуба выступает adidas, и на его официальном сайте форма уже доступна для продажи. Отмечается, что новый дизайн напоминает форму 1992 года, в которой выступали «красные дьяволы».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» английской команды