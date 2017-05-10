«Лион» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

«Лион» вслед за «Марселем» представил форму на сезон-2017/18. «Ткачи» презентовали домашний комплект, выполненный в традиционных цветах клуба.

За основу взят белый цвет с красной и синей полосой посередине. Форма уже поступила в продажу. Техническим спонсором клуба выступает фирма adidas.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты «Лиона» выйдут на поле в новой экипировке в заключительном матче чемпионата Франции. 20 мая «ткачи» на своём поле примут «Ниццу».

Посмотреть фото новой формы также можно на официальной странице «Лиона» в «Твиттере».