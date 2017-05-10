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«МЮ» потеряет £ 85 млн, если не попадёт в Лигу чемпионов

10 мая 2017, среда. 14:18. Бизнес

Британское издание Daily Mail продолжает публиковать различные финансовые данные об игроках «Манчестер Юнайтед» и самом клубе. Данные получены из книги The Dirty Business of Football, которая должна выйти в свет в ближайшее время в Германии.

Согласно информации источника, если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов, то недосчитается в общей сложности £ 85 млн. Из этой суммы £ 65 млн составляет доход от прав на трансляцию, а ещё £ 20 млн полагаются по контракту с компанией аdidas.

За три тура до конца сезона «Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ 5-е место, находясь в четырёх очках от 4-й строчки, дающей право сыграть в ЛЧ.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Лига чемпионов — Футбол
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