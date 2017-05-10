«Ливерпуль» вышел на китайский рынок с бюджетной версией игровой футболки

«Ливерпуль» запустил в Китае бюджетную версию своей новой игровой футболки, чтобы конкурировать с подделками, которые продаются на местном рынке всего за несколько долларов, информирует Financial Times. При помощи этого шага персисайдцы рассчитывают увеличить доходы на быстрорастущем китайском рынке.

«Ливерпуль» начал продавать бюджетную версию футболки в Китае по цене всего лишь в 30 долларов, что почти в три раза дешевле оригинальной версии, которая стоит $ 87.

«Клуб не собирается мириться с контрафактной продукцией и надеется, что фанаты из Китая будут выбирать официальный продукт, а не пиратские копии», — сказал источник, близкий к «Ливерпулю».