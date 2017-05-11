«Борнмут» третий год подряд сохранил цены на абонементы на прежнем уровне

«Борнмут» на официальном сайте сообщил, что заморозил цены на абонементы для своих болельщиков на следующий сезон. Отметим, что английская команда уже третий год подряд оставляет цены на абонементы на прежнем уровне.

Так, самый дешёвый взрослый абонемент на домашние встречи «Борнмута» стоит £ 550, а самый дешёвый сезонный билет для болельщиков не старше 21 года стоит £ 340. Абонементы на следующий сезон будут реализовываться с 22 мая по 19 июня.

В текущем сезоне «Борнмут» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 11-е место, уже обеспечив себе участие в Премьер-Лиге на следующий сезон.