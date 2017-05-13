«Медиа группа Украина» пока не рассматривала вопрос о трансляциях ЧМ-2018

Руководство медиахолдинга «Медиа группа Украина», телеканалы которого транслировали матчи ЧМ-2014 и Евро-2016, пока не рассматривало вопрос о трансляциях игр чемпионата мира 2018 года на территории Украины, сообщила начальник отдела коммуникаций холдинга Елена Шрамко.

«Медиа группа Украина» не правообладатель ЧМ-2018, вопрос показа не рассматривался руководством группы», — сказала Шрамко в интервью RNS.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что будет настаивать на отказе от показа матчей чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России, «даже рискуя отставкой».