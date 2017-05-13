«Челси» получит рекордные £ 150 млн за победу в АПЛ

Лондонский «Челси» получит около £ 150 млн за победу в чемпионате Англии сезона-2016/17, сообщает Mirror. Эта сумма станет наибольшей в истории английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне «Лестер Сити» заработал за победу в АПЛ около £ 93 млн. Доход лондонского клуба от завоевания чемпионства будет почти на 65% выше. Сам «Челси» в прошлом сезоне заработал £ 87,3 млн, финишировав на 10-м месте.

Напомним, «Челси» стал чемпионом Англии, одержав победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.