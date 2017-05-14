Новая форма «Реала» может быть полностью чёрной, утверждает авторитетный портал Footyheadlines. По данным источника, в таком дизайне будет выполнен выездной комплект формы мадридского клуба на сезон-2017/18.

Форма будет полностью чёрной, единственная деталь — наличие диагональной маркировки. На обратной стороне футболки нет маркировки, эта сторона представляет собой сплошной чёрный цвет.

Руководство «Королевского клуба» рассчитывает, что новая чёрная футболка «Реала» станет хитом среди болельщиков клуба.