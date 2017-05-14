Новая форма «Реала» может быть полностью чёрной, утверждает авторитетный портал Footyheadlines. По данным источника, в таком дизайне будет выполнен выездной комплект формы мадридского клуба на сезон-2017/18.
Форма будет полностью чёрной, единственная деталь — наличие диагональной маркировки. На обратной стороне футболки нет маркировки, эта сторона представляет собой сплошной чёрный цвет.
Руководство «Королевского клуба» рассчитывает, что новая чёрная футболка «Реала» станет хитом среди болельщиков клуба.
Фото: footyheadlines.com