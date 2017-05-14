Источник: Абрамович вложил в «Челси» более £ 3 млрд за 14 лет

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович вложил в клуб более £3 млрд, сообщает Mail on Sunday.

По информации издания, за всё время в клубе российский бизнесмен потратил около £ 806 млн (€ 950 млн) на трансферы, порядка £ 2,4 млрд (€ 2,83 млрд) на зарплату футболистам и персонала клуба, а ещё около £ 71 млн (€ 84 млн) было выплачено в качестве компенсации уволенным тренерам. Также отмечается, что долг «Челси» перед компанией Fordstam, через которую Абрамович владеет клубом, составляет на данный момент £ 1,05 млрд (€ 1,23 млн).

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году и стал катализатором победной эпохи клуба в его новейшей истории. Под шефством Абрамовича лондонская команда пять раз выигрывала Премьер-лигу, четыре раза Кубок Англии, трижды — Кубок лиги, дважды — Суперкубок страны, а также по разу одерживала победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.