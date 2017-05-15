Китайские инвесторы могут приобрести футбольный клуб «Парма»

Китайские инвесторы намерены приобрести права на футбольный клуб «Парма» у итальянских бизнесменов, сообщает Football Italia.

Цзян Лижан, которыя является владельцем испанского ФК «Гранада» и ведёт переговоры о покупке английского ФК «Кристал Пэлас», планирует купить сначала 40% прав на «Парму», затем ещё 20%, а в будущем довести свою долю в клубе до 90%. Отмечается, что Лижан намерен пригласить в клуб в качестве вице-президента бывшего нападающего команды аргентинца Эрнана Креспо.

«Парма» в 2015 году была признана банкротом, а в нынешнем сезоне выступала в третьем итальянском дивизионе.