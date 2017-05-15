МОК продлил контракт с компанией Omega до 2032 года

Международный олимпийский комитет объявил о продлении сотрудничества с официальным хронометристом Игр компанией Omega до 2032 года. Официальное заявление было сделано в Олимпийском музее в Лозанне на встрече президента МОК Томаса Баха, исполнительного директора Swatch Group и главы Omega Ника Хайека и исполнительного директора компании Райналда Эйшлиманна.

Таким образом, сотрудничество швейцарского производителя часов с МОК продлится до 100 лет. Впервые Omega стала партнёром МОК на Играх 1932 года в Лос-Анджелесе.

Omega останется поставщиком часов, секундомеров и систем демонстрации результатов соревнований на аренах и другого оборудования.