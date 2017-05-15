Российская компания «Мегалайсенз Энтертейнмент» подписала соглашение с ФИФА

Российская компания «Мегалайсенз Энтертейнмент» подписали соглашение с ФИФА, согласно которому компания будет осуществлять лицензионную и розничную программу Кубка конфедераций -2017 и чемпионата мира — 2018 в России. В её рамках будет реализовываться производство официальной лицензионной продукции и открытие официальных магазинов для болельщиков в стране-организаторе.

«Мегалайсенз» была выбрана в рамках тендера, в котором принимали участие 5 российских компаний, работающих в сфере лицензирования и розничного бизнеса. В число основных критериев, по которым оценивались компании, входили прогноз продаж, финансовая модель, продуктовые категории, опыт работы компаний и их ресурсы. Являясь крупнейшим в России лицензионным агентством, сотрудничающим с известными международными брендами, «Мегалайсенз» лучше всего соответствовала требованиям. Кроме того, компания обещает реализовать яркую лицензионную программу для болельщиков как во время «турнира чемпионов», который будет проходить в июне/июле, так и на ЧМ-2018.

Для ФИФА очень важно, чтобы жители России и футбольные болельщики со всего мира имели возможность приобрести высококачественную лицензионную продукцию, которая является важным элементом турниров и вносит значительный вклад в создание впечатлений у болельщиков и в продвижение мероприятий. Такие продукты являются частью общей работы, создавая позитивные эмоции и оставляя прекрасные воспоминания на всю жизнь об этих уникальных событиях», — сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.