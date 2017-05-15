Итоги премии MarSpo Awards: лучшее агентство года

В апреле на стадионе «Открытие Арена» прошла церемония награждения премии MarSpo Awards, на которой были определены лучшие российские проекты в области спортивного маркетинга. В специальной номинации «Лучшее агентство» победу одержала компания Sellout Sport System.

«На старте всегда важно заработать хорошую репутацию.Успешные проекты и постоянные публикации кейсов и видеороликов в СМИ сделали нам имя. Конференции и премии, подобные Marspo, как раз позволяют презентовать свои проекты широкому кругу спортивной индустрии. Marspo Awards — это первая премия по спортивному маркетингу в России с серьёзным подбором участников и жюри. Успех любого соревнования, на наш взгляд, зависит как раз от силы конкурентов. Победить „Зенит“, СКА, КХЛ „Локомотив-Кубань“, ХК „Спартак“, различные агентства и федерации — это дорогого стоит. Сюда можно добавить всего несколько спортивных клубов, и получится список безусловных лидеров в области российского спортивного маркетинга. Оценка профессионального сообщества не менее важна, чем реакция клиентов и аудитории. Надеюсь, что в следующем году абсолютно все лидеры отрасли подадут заявки на участие в этой премии», - прокомментировали свою победу представители Sellout Sport System.

«Здорово, что среди участник­ов есть молодые­ и амбициозные команд­ы, которые готовы в конкурентной борьбе побеждать крупные агентства и большие компании. Я очень рад, что одним из триумфаторов этого года стало именно региональное агентство Sellout, проекты которого – сочетание яркой идеи и качественного воплощения. Удачи ребятам, уверен, успех на Marspo поможет найти новых клиентов и реализовать новые идеи», — прокомментировал член жюри премии MarSpo Awards Дмитрий Маневич, директор по маркетингу Олимпийского комитета России.