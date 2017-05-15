Суд утвердил мировое соглашение «Альфа-банка» с фирмами, связанными с Гинером

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску «Альфа-банка» о взыскании более $ 91,6 млн с компаний, связанных с президентом московского футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости».

«Альфа-банк» в иске, поступившем в арбитраж в мае прошлого года, требовал от ответчиков ООО «Элекс-полюс кар», ООО «Чудовский фарфор» и ООО «Старт-Авиацентр» погасить задолженность по кредитному договору от 27 марта 2013 года. Кредит был выдан компании «Элекс-полюс кар», в которой Гинеру, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 25%. Другие участники этого общества — компании «Чудовский фарфор» (27,75%) и «Старт-Авиацентр» (25%), выступили поручителями заёмщика.

Условия мирового соглашения на заседании в понедельник не оглашались, однако они известны из определения арбитражного суда Московской области, который ранее утвердил мировое соглашение в связанном деле – по иску «Альфа-банка» об обращении взыскания на заложенное в обеспечение обязательств по кредиту имущество.

По условиям мирового соглашения стороны признали, что сумма задолженности перед «Альфа-банком» составляет около $ 77,8 млн. Компании «Элекс-полюс кар» и «Старт-Авиацентр» обязались погасить её в соответствии с утверждённым графиком с начала 2018 года до 23 марта 2023 года. Процентная ставка за пользование суммой задолженности устанавливается в размере 7% годовых. Банк в свою очередь отказался от части исковых требований в размере около $ 3,5 млн — комиссия за пролонгацию кредита с процентами.

Стороны также договорились, что обязательства должников по мировому соглашению обеспечиваются договорами ипотеки тех же объектов недвижимости — торгово-развлекательный центр «Новые Лужники» (бренд «Лужайка») к югу от Москвы, земельный участок под ним и газопровод длиной 169 метров, — что и кредитный договор, а также договорами залога долей «Элекс-полюс кар» и «Старт-Авиацентр», договорами поручительства (в том числе Гинера), договорами залога векселей (в том числе принадлежащих Гинеру).

«Альфа-банк» 2 марта сообщил, что согласовал с Гинером основные условия реструктуризации просроченной задолженности на $ 100 млн. В сообщении отмечалось, что «идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации».