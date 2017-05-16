Мосгорсуд провёл первое заседание по делу «Матч ТВ» против Life.ru

По информации «Чемпионата», Мосгорсуд провел первое судебное заседание по иску ООО «Национальный спортивный телеканал», представляющего телеканал «Матч ТВ», к АО «Ньюс медиа» (интернет-портал Life.ru). Судебное заседание с участием сторон и судьи Татьяны Михалёвой состоялось 15 мая.

Дело было принято к рассмотрению Мосгорсудом 4 апреля, определение о подготовке дела к судебному разбирательству вынесено 6 апреля. В своём заявлении истец указывает, что сайт Life.ru использовал аудиовизуальные фрагменты телевизионных трансляций Росгосстрах-Чемпионата России по футболу — 2016/2017, лучшие моменты 19-го тура между футбольными командами «Зенит» и «Амкар» и требует в качестве компенсации 15 млн рублей.

Первое судебное заседание прошло 15 мая и было отложено по основанию «истребование доказательств». Следующее заседание назначено на 5 июня.

По подсчётам «Чемпионата», за последние полтора года по 15 мая 2017 года включительно по искам «Матч ТВ» в Мосгорсуде было заведено 26 полноценных дел «о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет». Из них 23 уже завершены – в пользу ООО «НСТ» (три дела были оспорены в апелляции, но безрезультатно). Оставшиеся три дела, по которым ещё не вынесено решение, – по исковым заявлениям против Sports.ru, а также портала Life.ru.