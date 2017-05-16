В магазине «Зенита» прошла презентация линейки одежды в честь А. Кержакова

Во флагманском магазине петербургского «Зенита» состоялась презентация линейки одежды «Наш русский бомбардир» в честь Александра Кержакова, которую он сам представил.

«Часть средств от продаж пойдёт на благотворительность. Футболки и толстовки уже давно продаются. Два года назад ребята с виража поддерживали нас в таких футболках, многие спрашивали, где можно приобрести их. Ребята, создавшие данный принт, дали добро на его использование», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.