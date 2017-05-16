Чернышенко: сделали единое предложение ФИФА по стоимости прав на показ КК и ЧМ

Председатель правления холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко рассказал, как складываются переговоры с ФИФА о приобретении прав на показ Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.

«В составе консорциума трёх медиахолдингов мы сделали единое предложение ФИФА по стоимости прав, договорившись между собой, как их будем распределять. Наш расчёт базировался не на том, чтобы в ноль выйти, а чтобы не сильно потерять, покупая права.

Обидно, что переговоры длятся долго, на носу Кубок конфедераций, у нас нет прав, чтобы продвигать эти матчи, хотя могли бы много полезного поделать. Здесь ущемлёнными являются болельщики и сама ФИФА, ну и холдинг спортивного телевидения. Для общественно-политических каналов это скорее изюм и вишенка, а для «Матча» это ключевая составляющая эфира, нам жалко упущенной возможности, мы могли бы много полезного рассказать.

Надеюсь, что разум восторжествует и мы решим вопрос в ближайшее время. Слышал, что ФИФА обратилась к нашим коллегам с просьбой подтвердить те коммерческие условия, которые мы предоставили», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.