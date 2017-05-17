В Госдуме предложили ввести сбор 20 % на вложения в иностранные футбольные клубы

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв предложил ввести сбор 20 % на вложения в иностранные футбольные клубы, которые, по его мнению, стоит перечислять на программу развития физической культуры и спорта РФ.

«Абрамович потратил на «Челси» 240 млрд руб. Если перевести на детские площадки, это по 10 площадок на каждый район нашей большой страны. Если бы он их вкладывал, у нас сегодня бы и сборная побеждала бы, и находилась на высших позициях, и вообще спорт развивался бы совершенно другими темпами. Поэтому мы считаем, что нужно вводить сбор на любую транзакцию, на любое вложение в иностранные спортивные активы и команды — будь любезен, 20 % перечисли на программу развития физической культуры и спорта РФ», — приводит слова Дегтярёва Агентство городских новостей «Москва».