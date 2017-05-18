Дортмундская «Боруссия» вслед за мюнхенской «Баварией» представила новую домашнюю форму на сезон-2017/18. Фото новой экипировки появилось на официальном сайте технического спонсора фирмы Puma.
Домашняя форма выполнена в традиционных жёлтых цветах. Отличие от прежних футболок в том, что по горизонтали расположены чёрные полосы, плавно перетекающие в жёлтый цвет.
На матч 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером», который станет последним в сезоне-2016/17, дортмундцы могут выйти в новой форме. Встреча состоится 20 мая.
«Боруссия» Д представила форму на сезон-2017/18
Фото: puma.com
Ещё одно доказательство того, что у «Боруссии» Д лучшие болельщики
Этот клуб и его фанаты не перестанут дарить простые истории, после которых хочется верить в человечество.