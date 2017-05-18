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Sports.ru: мы задали вопросы Канделаки, но не получили на них ответы

18 мая 2017, четверг. 22:15. Бизнес

ООО «Национальный спортивный телеканал», представляющий телеканал «Матч ТВ», подало иск к сайту Sports.ru в Мосгорсуд.

Согласно исковому заявлению, «Матч ТВ» считает незаконной демонстрацию на сайте Sports.ru фрагментов (хайлайтов) двух матчей ФНЛ. В заявлении указывается, что «Матч ТВ» «несёт значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей». Первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 мая.

Sports.ru сообщил, что попросил прокомментировать исковое заявление генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки, но ответов не последовало.

«Мы попросили прокомментировать это исковое заявление генпродюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки, но ответы на наши вопросы не были получены. Вопросы были следующими:

«1. Почему вы отменили встречу с директором Sports.ru, которую сами назначали (и о которой объявляли в прессе), чтобы «наладить конструктивный диалог» и «найти возможные общие точки понимания проблемы по хайлайтам»?

2. Почему вы, если в самом деле считаете права «Матч ТВ» нарушенными в случае с трансляцией хайлайтов ФНЛ, никогда не уведомляли об этом Sports.ru?

3. Как настолько ожесточённая борьба с появлением в Интернете хайлайтов ФНЛ (с привлечением Роскомнадзора и Мосгорсуда) согласуется с целями, заявленными при запуске «Матч ТВ»? Про «популяризацию спорта», «повышение его доступности для широкой аудитории», «развитие и продвижение спорта» (цитаты по различным интервью Тины Канделаки), и т.д.?

4. Насколько оправданным вы сейчас считаете своё августовское решение в одностороннем порядке разорвать контракты не только со Sports.ru, но вообще со всеми спортивными медиа, участвовавшими в дистрибуции лицензионного видеоконтента, с рекламой от «Газпром-Медиа»? Удовлетворены ли сужением аудитории лицензионных хайлайтов российские лиги, по логике, заинтересованные в максимальной аудитории – а не только той, что ходит на сайт «Матча»? Наша практика сотрудничества с текущими партнерами, как зарубежными, вроде НБА или Евролиги, так и российскими, вроде той же ФНЛ или киберспортивных турниров, указывает на их заинтересованность в максимально широкой дистрибуции.

5. Почему сам «Матч ТВ» не публикует на собственном сайте большую часть хайлайтов ФНЛ, если это настолько ценный контент, что с его распространением надлежит бороться? Почему не показывает матчи лиги в федеральном эфире?

6. Мы знаем, что «Матч ТВ» платит за права на показ только нескольким российским лигам и организаторам соревнований. А с некоторых, менее популярных, наоборот пытается брать деньги за показ проводимых ими событий. Где на этой шкале популярности, по-вашему, находится ФНЛ – ближе к турнирам, которым вы должны платить, или к турнирам, которые вам должны платить?

7. Правда ли, что на канале – очередная волна увольнений, что «Матч ТВ» сильно отстаёт от плана и по рейтингам, и выручке? И что поиск крайних на Sports.ru способен помочь вам объясниться с акционерами, оправдать неудачи внешними проблемами?

8. Насколько обоснованным будет предполагать, что война со Sports.ru мотивирована желанием выслужиться перед руководителем «Газпром-Медиа» и одновременно президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко, который болезненно воспринимает критику в свой адрес журналистов и/или блогеров Sports.ru?

9. Главным источником нелицензионного видео является крупнейшая в России социальная сеть, где доступно видео как турниров, права на которых выкуплены «Газпром-Медиа», так и остальных турниров вроде Ла Лиги. И в этом видео даже размещается реклама. Но декларируемая «Матч ТВ» «борьба с пиратством» на данном фронте никогда не велась. Связано ли это с тем, что трансляция этого нелицензионного видео и размещение рекламы в нём осуществляется аффилированной с «Газпром-Медиа» компанией Pladform?

Мы опубликуем ответы на эти вопросы, когда и если они будут получены", — говорится в заявлении на сайте Sports.ru.

18 апреля «Матч ТВ» уже обращался в Роскомнадзор с требованием о блокировке Sports.ru за размещение видео ФНЛ, но Роскомнадзор не стал исполнять это требование.

Мосгорсуд принял к рассмотрению иск «Матч ТВ» к Sports.ru
Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
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