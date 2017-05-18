«Бавария» подписала партнёрское соглашение с платформой хранения gif-изображений

Немецкая «Бавария» подписала партнёрское соглашение с Tenor — платформой хранения gif-изображений.

«Картинка может сказать больше, чем 1000 слов, а движущиеся картинки ещё больше. Поэтому гифки стали неотъемлемой части социальных сетей и месседжеров. Движущиеся картинки могут передать эмоции, реакции, мнения без языкового барьера. Изображения «Баварии» и её игроков пользуются популярностью. В будущем их будет ещё больше, так как чемпион Германии подписал партнёрское соглашение с Tenor — всемирно известной платформой хранения gif-изображений, и стал первым футбольным клубом — официальным партнёром.

Ежедневно на Tenor делятся миллиардами гифками. Ежемесячная аудитория платформы составляет 200 млн пользователей. Сотрудничество позволит болельщикам видеть намного больше гифок «Баварии». Кроме того, ассортимент изображений непременно увеличится", — говорится на официальном сайте чемпиона Германии по футболу.

Пользователи смогут делиться гифками «Баварии» на своих устройствах iOS и Android в приложениях WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, Slack или iMEssage.