Sports.ru готовит ответный иск к «Матч ТВ»

ООО «Спортс.ру» (интернет-портал Sports.ru) готовит ответный иск к телеканалу «Матч ТВ». Об этом сообщил генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд принял к рассмотрению дело по иску ООО «Национальный спортивный телеканал», представляющего телеканал «Матч ТВ», к ООО «Спортс.ру». Подача полноценного иска от «Матч ТВ» к Sports.ru означает, что стороны не смогли в досудебном порядке договориться по сути исходных претензий «Матч ТВ», по которым 14 апреля Мосгорсуд издал определение о «предварительном обеспечении защиты исключительных прав».

«Была ли реакция на наши вопросы со стороны «Матч ТВ»? Пока, к сожалению, нет. Но мы рассчитываем рано или поздно получить ответы хотя бы на часть вопросов. Пока же у нас очень простой план: собираемся подготовиться к ответному иску и хотим быть максимально публичными в этом вопросе. Убеждены, что заявленные в иске «Матч ТВ» цели – борьба с хайлайтами (фрагментами) под видом борьбы с пиратством – не соответствует заявленным каналом целям. Никакой борьбой с пиратством, декларируемой «Матч ТВ», это не является. Всё это смехотворно и скорее напоминает агонию, а нам лишь остаётся исполнить свою роль в этом процессе», — сказал Навоша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.