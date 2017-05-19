На рукаве формы «Шальке» появится логотип онлайн-супермаркета AllyouneedFresh

Клуб немецкой Бундеслиги «Шальке» заключил спонсорское соглашение с онлайн-супермаркетом AllyouneedFresh, реклама которого будет размещена на рукаве игровой формы команды из Гельзенкирхена. Логотип компании появится на футболках в сезоне-2017/18. Соглашение о партнёрстве будет действовать четыре года.

На рукаве будет располагаться специальный чип, с помощью которого болельщики смогут осуществлять платежи на домашнем стадионе «Шальке».