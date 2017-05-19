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Донецкий «Шахтёр» прекратил публикацию сообщений в соцсети «ВКонтакте»

19 мая 2017, пятница. 18:42. Бизнес

Донецкий «Шахтёр» объявил о приостановке публикаций в сообществе социальной сети «ВКонтакте», насчитывающем более 720 тыс. участников.

«Уважаемые болельщики! В связи с выходом указа президента Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который помимо прочего запрещает доступ во „ВКонтакте“, обновление официальной страницы ФК «Шахтёр» остановлено. Чтобы не пропустить последние новости из жизни команды, мы рекомендуем вам подписаться на официальные страницы ФК «Шахтёр» в других социальных сетях и мессенджерах. О будущем сообщества клуба во „ВКонтакте“ будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении «Шахтёра».

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Источник: Официальный "твиттер" ФК "Шахтёр" Донецк Сообщить об ошибке
Теги
Шахтёр Донецк
Новости. Бизнес
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