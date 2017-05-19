Усманов предложил $ 1,3 млрд за контрольный пакет акций лондонского «Арсенала»

Российский предприниматель Алишер Усманов намерен выкупить контрольный пакет акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» за $ 1,3 млрд, сообщает Financial Times.

Усманов владеет 30-процентной долей в клубе, а американец Стэн Кронке — 67-процентной. Последний, получив предложение от россиянина, пока не дал официального ответа, однако, по данным источника, продажа контрольного пакета «Арсенала» не входит в его планы.

Ранее Усманов открыто призывал Кронке к пересмотру коммерческой стратегии лондонского клуба.