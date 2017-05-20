Источник: Усманову отказали в покупке контрольного пакета акций «Арсенала»

Американский бизнесмен Стэн Кронке, который владеет 67-процентной долей акций лондонского футбольного клуба «Арсенал», отказался продать свой пакет акций российскому предпринимателю Алишеру Усманову, сообщает Mirror.

По информации издания, Кронке сообщил Усманову, владеющего 30-процентной долей в клубе, что «Арсенал» не продаётся. Накануне появилась информация, что Усманов намерен выкупить долю Кронке в лондонском клубе за $ 1,3 млрд.

Ранее Усманов открыто призывал Кронке к пересмотру коммерческой стратегии лондонского клуба.