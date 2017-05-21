ЦСКА представил новую форму на сезон-2017/18

ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18. «Армейцы» выйдут в ней на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи».

ЦСКА уже начал продажи новой формы в своих магазинах. Производителем выступила компания adidas, сообщается на официальном сайте московской команды.

Матч ЦСКА — «Анжи», как и все остальные встречи последнего тура чемпионата, начнётся в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фотографии новой формы ЦСКА можно посмотреть в «Твиттере».