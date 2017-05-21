Прядкин: первый этап ребрендинга РФПЛ нужно завершить к старту следующего сезона

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига намерена завершить первый этап ребрендинга к старту следующего сезона. При этом Прядкин отказался уточнять детали.

«Первый этап ребрендинга РФПЛ нужно завершить к старту сезона. Он включает в себя внешний имидж лиги. Я не хочу забегать вперёд, чтобы это было определённым сюрпризом», — передает слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Ранее Прядкин, рассказывая о «Стратегии-2030», отметил, что лига идёт на уступки телевизионному партнёру из-за отсутствия конкуренции.